Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Воно відбудеться 4 березня о 16.00.

Таке рішення було прийнято в п’ятницю, 28 лютого. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради (Дмитра Разумкова — ред.) від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання, — йдеться в повідомленні.

Порядок денний позачергової сесії на даний момент невідомий.

Відповідно до календарного плану проведення сесії, вранці 4 березня відбудеться чергове пленарне засідання, після обіду нардепи повинні працювати в комітетах.

Як писав «Ракурс», засідання комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації вимагають терміново провести народні депутати.