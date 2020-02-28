Принц Гарри и Меган Маркл потеряют государственную охрану в Канаде. Фото: sussexroyal

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Принц Гарри и Меган Маркл больше не могут рассчитывать на то, что Канада будет оплачивать их охрану.

Согласно заявлению министра общественной безопасности Канады Билла Блэра, в ближайшие несколько недель правительство страны прекратит оказывать охранные услуги семейной паре, сообщает телеканал CBC.

Правительство Канады оберегало принца Гарри и Меган Маркл с помощью Королевской конной полиции с ноября 2019 года, когда они начали периодически посещать страну.

Поскольку герцог и герцогиня Сассекские пока признаны лицами, которые пользуются международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении их безопасности при необходимости, — отметил министр общественной безопасности Билл Блэр.

Однако из-за смены статуса пары в дальнейшем Канада не будет предоставлять такие услуги Гарри и Меган.

Опросы Института Ангуса Рейда показали, что только каждый пятый канадец считает, что оплата мер безопасности пары является правильным использование денег налогоплательщиков. Более того, Федерация налогоплательщиков Канады направила петицию в кабинет премьер-министра с 80 тыс. подписями, в которой настаивает, чтобы деньги канадских налогоплательщиков не использовались на такие мероприятия.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о своих планах отказаться от звания членов королевской семьи. Согласно договоренности с Букингемским дворцом, пара официально сложит свои королевские обязанности 31 марта этого года.