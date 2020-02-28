Главу Черновицкого облсовета отстранили от должности. Фото: Укринформ

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Ивана Мунтяна, главу Черновицкого областного совета, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отстранила от должности.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают его в получении неправомерной выгоды. Такое решение 28 февраля приняла коллегия судей палаты Высшего антикоррупционного суда, сообщает пресс-служба САП.

Мунтяна отстранили от должности до завершения досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

Также в пятницу, 28 февраля, апелляция ВАКС поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применили меру пресечения в виде залога в 10 млн грн.

Напомним, ранее председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении во взяточничестве. По данным следствия, чиновник просил предпринимателя в содействии в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Установлено, что он получил часть средств в размере 180 тыс. долл. Его подозревают по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).