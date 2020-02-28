Кабмину запретили ограничивать льготы ветеранам. Фото: etcetera_media

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Конституционный суд Украины признал неконституционным право Кабинета министров ограничивать льготы ветеранам.

В частности, КСУ признал неконституционным ограничение льгот ветеранам, которое прописано в Бюджетном кодексе. Кабинет министров ограничивал порядок назначения льгот и их размеры, исходя из финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов социального страхования. Об этом говорится в решении суда.

Суд признал неконституционным этот пункт в части, которая предусматривает, что нормы статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» применяются в порядке и размерах, установленных Кабмином, «исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования».

Указанными статьями устанавливаются медицинские, транспортные, жилищно-коммунальные, пенсионные и другие льготы для участников боевых действий и лиц, которые приравниваются к ним, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны.

Таким образом, КСУ постановил, что Бюджетным кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины. Решение является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцы, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, смогут получить статус участников боевых действий (УБД).