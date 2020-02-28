Коронавирус: 50 стран подтвердили факты заражения, ВОЗ повысил оценку риска глобальной эпидемии

Карта распространения коронавируса. Фото: Google

https://racurs.ua/n134441-koronavirus-50-stran-podtverdili-fakty-zarajeniya-voz-povysil-ocenku-riska-globalnoy-epidemii.html

Ракурс

Коронавирус продолжает шествие по миру. Смертельная инфекция уже официально подтверждена в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск заражением коронавирусом в глобальном масштабе, как «очень высокий».

ВОЗ пришлось признать, что на данный момент вероятность заражения инфекцией растет, несмотря на прилагаемые усилия медиков во всем мире. Об этом заявил во время брифинга глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус сказал, что эпидемиологи постоянно следят за распространением коронавируса, но остановить эпидемию пока не в силах.

Тем не менее, глава ВОЗ уточнил, что в большинстве случаев цепочку инфицирования SARS-CoV-2 можно проследить. Также он добавил, что пока нет доказательств того, что коронавирус свободно распространяется в общинах.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Как ранее писал «Ракурс», в ВОЗ заявляли, что на данный момент невозможно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего распространения эпидемии SARS-CoV-2 в мире.