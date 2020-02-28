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Ракурс
В ОАЭ два отеля закрыли на карантин из-за коронавируса. Карта: google.com/maps

В ОАЭ два отеля закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса (КАРТА)

28 фев 2020, 15:43
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Китайский коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили у двух итальянцев в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Итальянцы были постояльцами отелей, в результате вспышки болезни местная власть приняла решение закрыть заведения на карантин. Всех гостей отелей тоже проверяют на наличие нового коронавируса. Об этом 28 февраля сообщает BNO Newsroom в Twitter.

По информации NU. nl один из отелей — Crowne Plaza, среди постояльцев есть велосипедисты, которые участвовали в туре по ОАЭ. Зараженные итальянцы тоже участвовали в велосипедной гонке.

Тегеран сообщил, что на территории Ирана зафиксированы 143 новых случая заболевания коронавирусом, 8 пациентов умерли. Общая статистика свидетельствует, что в стране инфицированы 388 человек, 34 больных умерли.

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Румынии.

Как сообщает BNO Newsroom в Twitter, от смертельного вируса скончался британский пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Общее количество инфицированных, находившихся на лайнере составляет 705 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, китайским коронавирусом уже инфицированы 53 страны на трех континентах. Только сегодня SARS-CoV-2 впервые обнаружили на территории Беларуси, Литвы, Нигерии, Азербайджана и Новой Зеландии. Эпидемия заставила впервые за последние 70 лет отменить проведение Женевского автомобильного салона.


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