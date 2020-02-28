В ОАЕ два готелі закрили на карантин через коронавірус. Карта: google.com/maps

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 виявили у двох італійців в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Італійці були постояльцями готелів, внаслідок спалаху хвороби місцева влада ухвалила рішення закрити заклади на карантин. Всіх гостей готелів теж перевіряють на наявність нового коронавірусу. Про це 28 лютого повідомляє BNO Newsroom у Twitter.

За інформацією NU. nl, один із готелів — Crowne Plaza, серед постояльців є велосипедисти, які брали участь в турі по ОАЕ. Заражені італійці теж брали участь у велосипедній гонці.

Тегеран повідомив, що на території Ірану зафіксовані 143 нові випадки захворювання на коронавірус, 8 пацієнтів померли. Загальна статистика свідчить, що в країні інфіковані 388 осіб, 34 хворих померли.

Два нові випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Румунії.

Як повідомляє BNO Newsroom у Twitter, від смертельного вірусу помер британський пасажир круїзного лайнера Diamond Princess. Загальна кількість інфікованих, які перебували на лайнері становить 705 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, китайськими коронавірусом вже інфіковані 53 країни на трьох континентах. Лише сьогодні SARS-CoV-2 вперше виявили на території Білорусі, Литви, Нігерії, Азербайджану та Нової Зеландії. Епідемія змусила вперше за останні 70 років скасувати проведення Женевського автомобільного салону.