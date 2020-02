Эрдоган пожинает плоды «дружбы» с Россией: мировые СМИ о Сирии, «зеленых человечках» и гибридной войне РФ

Эскалация в Идлибе, последнем форпосте сирийских повстанцев, и огневой ответ Анкары на убийство 33 своих военных силами Башара Асада под прикрытием российской авиации вызвали интерес влиятельных мировых СМИ. В то же время, похоже, что на фоне стремительного распространения коронавируса, сегодня ведущие медиа больше интересовала реакция рынков на заявление директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханомы Гебрейеса с призывом к «инфицированным» странам оперативнее принимать меры, пока ситуация не «вышла из-под контроля». Вместе с тем, «Ракурс» собрал реакцию ВВС, The Guardian, Reuters, CNN и The New York Times на эскалацию в Идлибе.

ВВС: Отступят ли Анкара или Дамаск?

Издание ВВС разместило на первой полосе новость о «Тревоге после атаки в Идлибе, унесшей жизни 33 турецких военных», в которой сообщило, что Турция в ответ поразила 200 правительственных целей и «нейтрализовала» 309 сирийских солдат.

Россию в статье называют главным военным союзником Сирии и отмечают, что Москва отрицает применение своих сил во время атаки в регионе. ВВС пишет, что поддерживаемые Россией правительственные силы пытаются вернуть контроль над Идлибом, находящимся сейчас в руках «групп джихадистов и поддерживаемых Турцией повстанцев». А воздушный удар произошел после того, как сирийская оппозиция зашла в ключевой город Саракеб на северо-востоке от Балюна.

Созданы условия для полномасштабного противостояния между Турцией и Сирией. Это оставляет ряд вопросов: Отступят ли Анкара или Дамаск? Может ли Москва — вряд ли нейтральная сторона — любым образом способствовать деэскалации? И есть ли способ убедить сирийский режим прекратить широкомасштабное наступление на Идлиб? Это кажется сомнительным, поскольку президент Асад, похоже, намерен вернуть себе контроль над регионом, и россияне уже поддерживают такую цель, — пишет журналист Джонатан Маркус.

Отдельно ВВС также рассказывает о проблеме с беженцами, которые, после открытия турецких границ, снова могут попасть в Европу.

Протяженную границу Турции с Сирией сопровождает тесный контакт с гражданской войной, а сильная оппозиция к правительству Асада сделала приграничный регион Идлиб естественным местом, куда бежали беженцы. Но Анкара также активно пытается помешать «курдской общине Сирии» установить контроль над регионом, опасаясь, что это будет способствовать развитию курдского сепаратизма в самой Турции. Страну обвиняют в попытках отогнать курдов от границы, чтобы создать безопасный район в Сирии для переселения двух миллионов беженцев, которые сейчас находятся в Турции, — резюмирует ВВС.

The Guardian: Россия будет держать руку на пульсе в Идлибе

The Guardian также сфокусировался на распространении коронавируса в мире, а главной в противостоянии в Идлибе считает тему новой волны мигрантов, которые хлынут к границам ЕС. Издание сообщило, что мигранты направились в Грецию после того, как Турция открыла свои границы. Такие действия Анкары журналисты называют давлением на Европу с целью получения поддержки для турецкой операции в Идлибе. Вместе с тем, в анализе The Guardian говорится и о том, что следующие шаги России и Турции определят, каким будет исход сирийской войны.

Ни одна из сторон не может отступить от прокси-противостояния, но Россия держит руку на пульсе в Идлибе… Россия и Турция уже более трех лет занимаются теневым боксом на севере Сирии. В войне, которая велась главным образом с помощью посредников, любой прямой конфликт между основными игроками считался очень опасным и до вечера четверга маловероятным. Но после гибели по меньшей мере 30 турецких военных — вероятно, в результате авиаудара России — обе страны вышли на противостояние, в котором ни одна из сторон не может позволить себе отступить. То, что происходит здесь, будет иметь широкие последствия для обеих стран, и, вероятно, далеко за их пределами.

Москва сумела начать атаки, не заплатив прямой цены… Турция, которая является членом НАТО, могла бы рассчитывать на союзников, но часть Альянса рассматривает эту эскалацию как снисходительную ссору, а не угрозу суверенитету. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган, похоже, не склонен следовать маршруту НАТО на фоне угроз в сторону Европы о новой волне сирийских беженцев… Туман сирийской войны поглотил всех ее главных героев…

The Guardian считает, что Владимир Путин полон решимости закончить войну любой ценой, а затем передать тлеющие руины лидеру-марионетке, которым руководит Москва. Далее идут интересы нефти и газа, а также курс на восстановление. После четырех лет крови Россия станет надежной опорой на Ближнем Востоке, бастионом для Ирана и США с морским путем в самом сердце региона. Хороший приз. И кардинально другой результат, нежели катастрофическая война Вашингтона в Ираке.

Интересы Турции в Сирии выдаются менее понятными. Всеобъемлющая поддержка сирийской оппозиции в 2012—2016 годах, закончившаяся падением Алеппо, была заменена более узкими национальными интересами. Удержание курдов подальше от пограничной зоны к западу от Евфрата стало первоочередной задачей, наряду со стратегическим охватом далеко на север Сирии и охраной главной магистрали в регионе. Но это могло сложиться только после прекращения огня.

Издание напоминает, что поскольку ни одна из сторон не готова столкнуться лоб в лоб непосредственно, вполне реальным выглядит вариант введения режима прекращения огня. Россия будет держать руку на пульсе в Идлибе, подвергая бомбардировкам врагов режима Асада, в то же время восстанавливая политические процессы… Со временем Москва захочет уступить, но Турции уступки нужны сейчас. Гнев направлен против Европы и Башара Асада вместо страны, ответственной за одну из величайших человеческих потерь в современной истории, доказывает это.

Reuters: Турция приблизилась к прямой конфронтации с Россией

Издание Reuters также разместило на первую полосу новость о сирийских беженцах в Турции, которые уже направляются к европейским границам после открытия Анкарой своих в ответ на эскалацию войны в Сирии. Издание отмечает, что Москва и Анкара обменялись обвинениями после авиаудара в провинции Идлиб, в результате которого турецкая армия понесла наибольшие за последние 30 лет потери.

Турецкие финансовые рынки отреагировали падением на фоне перспективы новой глубокой эскалации на сирийской границе… Война в Сирии резко обострилась в последние месяцы, несмотря на то, что она в значительной степени выпала из повестки дня западных стран. Силы Асада под прикрытием России с воздуха начали штурм последней территории, удерживаемой повстанцами и Турцией… Турция как никогда раньше приблизилась к прямой конфронтации с Россией на поле боя, — говорится в статье Reuters.

CNN: Эрдоган пожинает плоды своих предыдущих решений

CNN пишет о росте напряженности между Кремлем и Анкарой после убитых в Сирии военных.

Усталость от бесконечного конфликта в Сирии не может скрыть ужас этого момента. Крайне маловероятно, что у сирийского режима есть воля или огневая сила, чтобы убить свыше 30 турецких военных без поддержки Москвы или ее прямого участия… Телефонный разговор между Москвой и Анкарой утолил бы напряжение. Но Россия продолжает повторять, насколько близко были турецкие войска к террористам на момент атаки, и одновременно отправляет в регион свои корабли с крылатыми ракетами.

CNN отмечает, что если такие авторитарные деятели, как президент Турции Эрдоган, чувствуют себя преданными или даже публично униженными — последствия бывают эмоциональными, а не прагматичными.

Обе стороны нуждаются и добиваются совершенно разных результатов. Во-первых, Дамаск стремится вновь контролировать всю Сирию. Это большая и почти невыполнима амбиция, у которой есть стратегический смысл, когда речь идет о Идлибе… Москва просто наслаждается вакуумом власти в регионе после ухода президента Дональда Трампа. Россия чувствует себя единственной сверхдержавой на Ближнем Востоке. Они хотят, чтобы государство-клиент, Дамаск, пользовалось всей полнотой своей огневой мощи и военной поддержки. И посылают четкое сообщение всему региону, что Россия является эффективным союзником.

Эрдоган пожинает плоды своих предыдущих решений. Он подружился с Россией, купил их ракетные системы, отвернулся от НАТО, вторгся в северо-восточную Сирию, несмотря на европейские и американские просьбы не делать этого, и теперь попал в прямой конфликт со своим новым другом, Москвой. Эрдоган считал забавным презрение Путиным западных идеалов и демократии, но не смог просчитать долгосрочные последствия отказа от альянса Турции с Западом.

И все же в CNN убеждены, что стратегические проблемы Турции связаны с миллионами сирийских беженцев, которые превратили города юга страны в шумные суетливые хабы и разбросаны лагеря… Поэтому теперь Эрдоган пытается контролировать те части Сирии, куда он сможет в будущем отправить обратно этих людей…

Россия никогда не чувствовала себя такой сильной в регионе или в разделенном трансатлантическом союзе. Эрдоган и Путин сейчас хотят противоположных вещей, и момент, когда решится финал Сирии, наступит вскоре, а не спустя несколько месяцев. Это разрушит любой успокаивающий телефонный звонок в ближайшие дни.

The New York Times: Россия ведет гибридную войну, в которой ложь и обман являются неотъемлемой частью

The New York Times в своей новости пишет о том, что в Турции после гибели 33 военных все еще преобладают эмоции. Также издание перечисляет противоречивые комментарии Анкары и Москвы, в которых Кремль продолжает опровергать версию Анкары об атаке в Идлибе.