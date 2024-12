Российский флот бежит из Сирии

Російський флот покидає Сирію на тлі боїв:

На супутникових фото видно, що кілька російських кораблів покинули базу в Тартусі між 1 і 3 грудня.

Російська служба «Радіо Свобода» стверджує, що серед них два фрегати, «Адмірал Горшков» і «Адмірал Головко», сторожовий корабель, морський танкер і середній морський танкер. Про це також пише OSINT-аналітик MT Anderson.

� from 3 December 2024 confirms the Med Sea flotilla has departed Tartus, likely on 2 December



The departed vessels include: 3x frigates (2x Gorshkov class | 1x Grigorovich class), 1x Improved Kilo and 2x auxiliaries