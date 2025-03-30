Спикер ВМС опроверг информацию в статье NYT о крейсере «Москва»

https://racurs.ua/n205207-spiker-vms-oproverg-informaciu-v-state-nyt-o-kreysere-moskva.html

Ракурс

Речник ВМС Дмитро Плетенчук спростував інформацію в статті NYT про крейсер «Москва».

Він зазначив, що Україна не отримувала від США координат військового корабля.

Операцію зі знищення флагмана Чорноморського флоту спланували й виконали виключно Військово-морські сили України. Ми узгоджували удари лише з нашим вищим керівництвом — українським, звісно. Тож розмови про координацію з американцями чи їхні дані про місце корабля — неправда. Як і те, що це треба було з кимось погоджувати.

В якості ілюстрації до слів Плетенчука безкоштовні знімки крейсера «Москва», зроблені супутниками Sentinel-1 і Sentinel-2 як раз перед атакою.

Корабель у відкритому доступі був помічений на південь від так званих «вишок Бойка».