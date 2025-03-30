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Ракурс
Спикер ВМС опроверг информацию в статье NYT о крейсере «Москва»

Спикер ВМС опроверг информацию в статье NYT о крейсере «Москва»

30 мар 2025, 18:48
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Речник ВМС Дмитро Плетенчук спростував інформацію в статті NYT про крейсер «Москва».

Він зазначив, що Україна не отримувала від США координат військового корабля.

Операцію зі знищення флагмана Чорноморського флоту спланували й виконали виключно Військово-морські сили України. Ми узгоджували удари лише з нашим вищим керівництвом — українським, звісно. Тож розмови про координацію з американцями чи їхні дані про місце корабля — неправда. Як і те, що це треба було з кимось погоджувати.

В якості ілюстрації до слів Плетенчука безкоштовні знімки крейсера «Москва», зроблені супутниками Sentinel-1 і Sentinel-2 як раз перед атакою.

Корабель у відкритому доступі був помічений на південь від так званих «вишок Бойка».

Источник: Ракурс


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