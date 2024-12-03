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Ракурс
Російський флот втікає із Сирії

Російський флот втікає із Сирії

3 гру 2024, 20:57
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Російський флот покидає Сирію на тлі боїв:


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На супутникових фото видно, що кілька російських кораблів покинули базу в Тартусі між 1 і 3 грудня.

Російська служба «Радіо Свобода» стверджує, що серед них два фрегати, «Адмірал Горшков» і «Адмірал Головко», сторожовий корабель, морський танкер і середній морський танкер. Про це також пише OSINT-аналітик MT Anderson.

Виведення кораблів відбулося на тлі наступу повстанців, який розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в Алеппо і низку інших населених пунктів у провінції Ідліб.

Джерело: Ракурс


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