Коронавірус: 50 країн підтвердили факти зараження, ВООЗ підвищив оцінку ризику глобальної епідемії

Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n134441-koronavirus-50-krayin-pidtverdyly-fakty-zarajennya-vooz-pidvyschyv-ocinku-ryzyku-globalnoyi.html

Ракурс

Коронавірус продовжує розповсюджуватися світом. Смертельна інфекція вже офіційно підтверджена в 50 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик зараженням коронавірусом в глобальному масштабі, як «дуже високий».

ВООЗ довелося визнати, що на даний момент вірогідність зараження інфекцією зростає, незважаючи на зусилля медиків у всьому світі. Про це заявив під час брифінгу голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебреісус сказав, що епідеміологи постійно стежать за поширенням коронавірусу, але зупинити епідемію поки не можуть.

Проте, глава ВООЗ уточнив, що в більшості випадків ланцюжок інфікування SARS-CoV-2 можна простежити. Також він додав, що поки немає доказів того, що коронавірус вільно поширюється в громадах.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Як раніше писав «Ракурс», в ВООЗ заявляли, що наразі неможливо робити будь-які прогнози щодо подальшого поширення епідемії SARS-CoV-2 в світі.