Кабміну заборонили обмежувати пільги ветеранам. Фото: etcetera_media

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Конституційний суд України визнав неконституційним право Кабінету міністрів обмежувати пільги ветеранам.

Зокрема, КСУ визнав неконституційним обмеження пільг ветеранам, яке прописано в Бюджетному кодексі. Кабінет міністрів обмежував порядок призначення пільг та їх розміри, виходячи з фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів, а також бюджетів фондів соціального страхування. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд визнав неконституційним цей пункт в частині, яка передбачає, що норми статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабміном, «виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Зазначеними статтями встановлюються медичні, транспортні, житлово-комунальні, пенсійні та інші пільги для учасників бойових дій та осіб, які прирівнюються до них, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни.

Таким чином, КСУ постановив, що Бюджетним кодексом не можна вносити зміни до інших законів України. Рішення є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що добровольці, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, зможуть отримати статус учасників бойових дій (УБД).