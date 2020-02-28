Главу Чернівецької облради відсторонили від посади. Фото: Укрінформ

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Івана Мунтяна, главу Чернівецької обласної ради, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відсторонила від посади.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють його в одержанні неправомірної вигоди. Таке рішення 28 лютого ухвалила колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду, повідомляє прес-служба САП.

Мунтяна відсторонили від посади до завершення досудового розслідування, а саме до 4 квітня 2020 року.

Також в п’ятницю, 28 лютого, апеляція ВАКС підтримала рішення суду першої інстанції, згідно з яким до Мунтяна застосували запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн.

Нагадаємо, раніше голові Чернівецької облради повідомили про підозру в хабарництві. За даними слідства, чиновник просив підприємця в сприянні в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Встановлено, що він отримав частину коштів в розмірі 180 тис. дол. Його підозрюють за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).