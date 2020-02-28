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В Париже горит Лионский вокзал. Фото: REUTERS

В Париже горит Лионский вокзал (ФОТО, ВИДЕО)

28 фев 2020, 20:27
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В Париже в пятницу, 28 февраля, загорелось здание в районе Лионского железнодорожного вокзала (Gare de Lyon).

В результате пожара из здания вокзала эвакуировали всех пассажиров. Весь район окутал густой дым и стена пламени. На место ЧП прибыли несколько пожарных машин, пишет ВВС.

Представитель железнодорожного профсоюза заявил, что причиной пожара мог быть поджог. По его словам, вокзал подожгли люди, которых не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

В Париже горит Лионский вокзал. Фото: REUTERS

В Париже горит Лионский вокзал. Фото: REUTERS

Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли и 29 пострадали при пожаре в доме престарелых в городе Вейпрты, расположенном на северо-западе Чехии.


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