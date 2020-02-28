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У Парижі горить Ліонський вокзал. Фото: REUTERS

У Парижі горить Ліонський вокзал (ФОТО, ВІДЕО)

28 лют 2020, 20:27
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У Парижі в п’ятницю, 28 лютого, загорілася будівля в районі Ліонського залізничного вокзалу (Gare de Lyon).

Внаслідок пожежі з будівлі вокзалу евакуювали всіх пасажирів. Весь район огорнув густий дим і стіна полум’я. На місце НП прибули кілька пожежних машин, пише ВВС.

У Парижі горить Ліонський вокзал. Фото: REUTERS

У Парижі горить Ліонський вокзал. Фото: REUTERS

Представник залізничної профспілки заявив, що причиною пожежі міг бути підпал. За його словами, вокзал підпалили люди, яких не влаштував концерт конголезького артиста Фаллаха Іпупа, що проходив неподалік.

Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули і 29 постраждали під час пожежі в будинку для літніх людей в місті Вейпрти, розташованому на північному заході Чехії.


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