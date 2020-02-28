У Парижі горить Ліонський вокзал. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n134446-u-paryji-goryt-lionskyy-vokzal-foto-video.html

Ракурс

У Парижі в п’ятницю, 28 лютого, загорілася будівля в районі Ліонського залізничного вокзалу (Gare de Lyon).

Внаслідок пожежі з будівлі вокзалу евакуювали всіх пасажирів. Весь район огорнув густий дим і стіна полум’я. На місце НП прибули кілька пожежних машин, пише ВВС.

Представник залізничної профспілки заявив, що причиною пожежі міг бути підпал. За його словами, вокзал підпалили люди, яких не влаштував концерт конголезького артиста Фаллаха Іпупа, що проходив неподалік.

�� ALERTE — Situation en cours à #Paris: des scooters et du mobilier urbain ont été incendiés près de la Gare de Lyon par des opposants au concert de Fally Ipupa à #Bercy. Grosses tensions avec la #police. Énorme panache de fumée visible. #garedelyonpic.twitter.com/NESZTrRrDl — La Plume Libre (@LPLdirect) February 28, 2020

Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули і 29 постраждали під час пожежі в будинку для літніх людей в місті Вейпрти, розташованому на північному заході Чехії.