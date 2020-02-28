Зеленський пояснив, навіщо скликав позачергове засідання Ради. Фото: Спілка блогерів України

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Ракурс

Кабінет міністрів України обговорюватимуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке призначене на 4 березня, на 16.00.

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту, щоб розглянути ряд законопроектів, які, зокрема, стосуються і Кабінету міністрів України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відправити прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у відставку. Якщо це буде зроблено, то у відставку піде і весь Кабмін. Посаду Гончарука може зайняти колишній народний депутат Сергій Тігіпко.

Також на позачерговому засіданні парламенту Зеленський має намір заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Як писав «Ракурс», про скликання позачергового пленарного засідання раніше повідомили на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомив, що він зустрічався з Тігіпком, «як і з багатьма людьми». Так він прокоментував чутки про своє чергове «звільнення».