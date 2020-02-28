Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134450-koronavirus-v-evrope-vo-francii-soobschaut-o-novom-etape-epidemii.html

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Коронавирус во Франции продолжает распространяться. В стране зафиксировали еще 19 случаев заболевания.

Общее количество инфицированных — 57. В стране начался новый этап эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Франции, пишет BNO Newsroom в Twitter.

В Минздраве советуют гражданам избегать контактов с людьми и не пожимать посторонним руки.

В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали ряд рекомендаций в связи с распространением коронавируса во Франции. Гражданам Украины советуют избегать регионов, где зафиксированы случаи инфицирования: Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes. Также в МИД посоветовались пользоваться масками, избегать контактов с людьми, придерживаться правил гигиены.

В случае повышенной температуры следует обратиться к врачам или позвонить по номеру 15 или 0 800 130 000.

Также можно звонить в посольство Украины во Франции (+33−143−06−07−37) или на «горячую линию» МИД Украины (+38−044−238−16−57).

Также сообщает о новом случае инфицирования коронавирусом в Британии. А в швейцарском Цюрихе заболел сотрудник компании Google, но он приходил в офис до появления симптомов.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, случаи инфицирования коронавирусом уже официально подтверждены в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск заражением коронавирусом в глобальном масштабе как «очень высокий».