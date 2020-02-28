Американцы разлюбили пиво Corona из-за коронавируса. Фото: Buro247.ua

https://racurs.ua/n134449-amerikancy-razlubili-pivo-corona-iz-za-koronavirusa.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который массово распространяется во многих странах мира, создал проблемы производителю пива Corona. Жители США стали покупать продукт реже, что связывают с созвучием его названия со словом «коронавирус».

Оказалось, что 38% американцев, которые любят пить пиво, «ни при каких обстоятельствах» не купят пиво Corona «сейчас». Таковы результаты проведенного в США опроса агентства 5W Public Relations, пишет TJ.

Среди жителей Соединенных Штатов, которые обычно покупают пиво этой марки, 4% сказали, что перестали его пить, а 14% американцев — не будут заказывать алкоголь этой марки в общественных местах. Еще 16% участников опроса колеблются относительно того, связан ли как-то коронавирус с пивом Corona.

Авторы исследования говорят, что хотя подавляющее большинство потребителей знает, что нет связи между пивом и смертельным вирусом, это все равно является катастрофой для бренда.

Какой бренд захочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире? — отметил основатель агентства Ронн Торосян.

Опрос проводился 25−26 февраля, его участниками стали 737 американцев.

Напомним, ранее из-за вспышки китайского коронавируса интернет наполнился запросами «пиво корона вирус». Пользователи пытались выяснить, связан ли вирус из Китая с пивом Corona.