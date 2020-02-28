Американці розлюбили пиво Corona через коронавірус. Фото: Buro247.ua

https://racurs.ua/ua/n134449-amerykanci-rozlubyly-pyvo-corona-cherez-koronavirus.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який масово поширюється в багатьох країнах світу, створив проблеми виробнику пива Corona. Жителі США стали купувати продукт рідше, що пов’язують зі співзвучністю його назви зі словом «коронавірус».

Виявилося, що 38% американців, які полюбляють пити пиво, «за жодних обставин» не куплять пиво Corona «зараз». Такими є результати проведеного у США опитування агентства 5W Public Relations, пише TJ.

Серед жителів Сполучених Штатів, які зазвичай купують пиво цієї марки, 4% сказали, що перестали його пити, а 14% американців — не будуть замовляти алкоголь цієї марки у громадських місцях. Ще 16% учасників опитування вагаються щодо того, чи пов’язаний якось коронавірус із пивом Corona.

Автори дослідження кажуть, що хоча переважна більшість споживачів знає, що немає зв’язку між пивом і смертельним вірусом, це все-одно є катастрофою для бренду.

Який бренд захоче, щоб його пов’язували із вірусом, що вбиває людей в усьому світі? — зазначив засновник агентства Ронн Торосян.

Опитування тривало 25−26 лютого, його учасниками стали 737 американців.

Нагадаємо, раніше через спалах китайського коронавірусу інтернет наповнився запитами «пиво корона вірус». Користувачі намагалися з’ясувати, чи пов’язаний вірус із Китаю з пивом Corona.