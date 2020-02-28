У Китаї заборонили гру про створення вірусу, який винищить людство. Фото: Login Casino

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Китайський коронавірус призвів до небувалої популярності мобільної гри Plague Inc, в якій потрібно створювати віруси і знищувати людство з їх допомогою. Однак у Китаї вирішили видалити гру з App Store.

В Адміністрації кіберпростору Китаю заявили, що гра, яка очолювала рейтинг завантажень в App Store, містить незаконний контент, у зв’язку з чим вона вилучена з усіх магазинів мобільних додатків. Про це пишуть розробники гри Ndemic Creations.

Розробники повідомляють, що гру можна було спокійно завантажувати упродовж останніх восьми років, і до спалаху коронавірусу жодних претензій до неї не було.

У компанії також розповіли, що намагаються встановити контакт із китайською Адміністрацією кіберпростору, щоби поновити гру в App Store для китайських гравців.

Водночас розробники стверджують, що освітню цінність гри неодноразово визнавали профільні організації, у тому числі Центр із контролю та профілактики захворювань США.

За останніми офіційними даними, кількість людей, які захворіли на китайський коронавірус, у світі сягнула 83 тис. 372 осіб. Більшість випадків інфікування сталася в Китаї. Від коронавірусної інфекції померли вже 2 тис. 858 осіб, випадки зараження зафіксовано в 50 країнах. Перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 сьогодні підтвердили у Білорусі. В Україні наразі немає жодного випадку захворювання на коронавірус.