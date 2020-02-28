В Китае запретили игру о создании вируса, который истребит человечество. Фото: Login Casino

https://racurs.ua/n134448-v-kitae-zapretili-igru-o-sozdanii-virusa-kotoryy-istrebit-chelovechestvo.html

Ракурс

Китайский коронавирус привел к небывалой популярности мобильной игры Plague Inc, в которой нужно создавать вирусы и уничтожать человечество с их помощью. Однако в Китае решили удалить игру из App Store.

В Администрации киберпространства Китая заявили, что игра, которая возглавляла рейтинг загрузок в App Store, содержит незаконный контент, в связи с чем она изъята из всех магазинов мобильных приложений. Об этом пишут разработчики игры Ndemic Creations.

Разработчики сообщают, что игру можно было спокойно загружать на протяжении последних восьми лет, и до вспышки коронавируса никаких претензий к ней не было.

В компании также рассказали, что пытаются установить контакт с китайской Администрацией киберпространства, чтобы восстановить игру в App Store для китайских игроков.

В то же время разработчики утверждают, что образовательную ценность игры неоднократно признавали профильные организации, в том числе Центр по контролю и профилактики заболеваний США.

По последним официальным данным, количество людей, заболевших китайским коронавирусом, в мире достигло 83 тыс. 372 человек. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае. От коронавирусной инфекции умерло уже 2 тыс. 858 человек, случаи заражения зафиксированы в 50 странах. Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 сегодня подтвердили в Беларуси. В Украине пока нет ни одного случая заболевания коронавирусом.