Коронавірус в Європі: у Франції повідомляють про новий етап епідемії

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134450-koronavirus-v-ievropi-u-franciyi-povidomlyaut-pro-novyy-etap-epidemiyi.html

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Коронавірус у Франції продовжує поширюватися. У країні зафіксували ще 19 випадків захворювання.

Загальна кількість інфікованих — 57. У країні почався новий етап епідемії коронавірусу. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Франції, пише BNO Newsroom в Twitter.

У МОЗ радять громадянам уникати контактів з людьми і не тиснути руки стороннім людям.

У Міністерстві закордонних справ України опублікували ряд рекомендацій у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу у Франції. Громадянам України радять уникати регіонів, де зафіксовані випадки інфікування: Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes. Також в МЗС порадилися користуватися масками, уникати контактів з людьми, дотримуватися правил гігієни.

У разі підвищеної температури слід звернутися до лікарів або зателефонувати за номером 15 або 0 800 130 000.

Також можна телефонувати в посольство України у Франції (+33−143−06−07−37) або на «гарячу лінію» МЗС України (+38−044−238−16−57).

Також повідомляє про новий випадок інфікування коронавірусом в Британії. А в швейцарському Цюріху захворів співробітник компанії Google, але він приходив в офіс до появи симптомів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, випадки інфікування коронавірусом вже офіційно підтверджені в 50 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик зараженням коронавірусом в глобальному масштабі як «дуже високий».