Арахамія виключив призначення Тігіпка прем'єром. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134451-arahamiya-zminy-v-kabmini-budut-ale-tigipka-premierom-ne-pryznachat.html

Ракурс

Кабінет міністрів України може змінити свій склад. За словами глави парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, таке рішення було прийнято в зв’язку з ситуацією в країні.

За його словами, зараз наближається економічна криза, «є ознаки» цього. Також існує можливість епідемії коронавірусу, тому Кабінет міністрів потрібно перетворити в штаб, а для цього потрібно зробити декілька кадрових рішень. Про це Арахамія розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Водночас, зазначив голова фракції, кандидатура бізнесмена Сергія Тігіпка не розглядатиметься на пост глави уряду. Але Арахамія відмовився називати будь-які прізвища осіб, яких можуть призначити до нового складу Кабміну, хоча підтвердив, що йому відомі ці зміни. Він не захотів підставляти цих людей, адже на них, на його думку, відразу поллється бруд.

Окрім того, парламент розгляне законопроекти, які блокуються розглядом «земельних правок». Також очікується, що нардепи заслухають звіт правоохоронних органів.

Як писав «Ракурс», про скликання позачергового пленарного засідання раніше повідомили на сайті Верховної Ради. Пізніше в Офісі президента повідомили, що на засіданні обговорять низку законопроектів, які, зокрема, стосуються і Кабінету міністрів України.