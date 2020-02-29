В РФ на вечеринке блогера умерли три человека. Фото: РИА-Новости

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Ракурс

Екатерина Диденко, российский блогер, в честь своего дня рождения решила устроить праздничную вечеринку. Однако такое радостное событие закончилось трагедией.

Девушка отмечала свое 29-летие в компании 18 человек в банном комплексе в Москве. Когда в бассейн высыпали 25 кг сухого льда, потому что вода показалась слишком теплой, произошла химическая реакция. В результате полученных химических ожогов погибли несколько человек. Об этом пишет агентство «Москва».

По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли три человека, еще семь пострадали. Как сообщается, во время празднования после бани участники вечеринки решили прыгнуть в бассейн, в который ранее высыпали сухой лед. От полученных ожогов двое умерло на месте, еще двоих госпитализировали. Один из них позже умер в больнице.

Сама блогер в соцсетях рассказала, что в больницу попал и ее муж. Сама девушка не пострадала.

Отмечается, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом. Сейчас ведется расследование по статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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