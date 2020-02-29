У РФ на вечірці блогера померли троє людей. Фото: РИА-Новости

https://racurs.ua/ua/n134457-u-rf-bloger-vlashtuvala-bannu-vechirku-vid-himichnyh-opikiv-zagynuly-troie-osib-video.html

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Катерина Діденко, російський блогер, на честь свого дня народження вирішила влаштувати святкову вечірку. Проте така радісна подія закінчилася трагедією.

Дівчина відзначала своє 29-річчя в компанії 18 осіб в банному комплексі в Москві. Коли в басейн висипали 25 кг сухого льоду, тому що вода здалася надто теплою, сталася хімічна реакція. Внаслідок отриманих хімічних опіків загинули декілька людей. Про це пише агентство «Москва».

За даними правоохоронців, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще семеро постраждали. Як повідомляється, під час святкування після лазні учасники вечірки вирішили стрибнути в басейн, в який раніше висипали сухий лід. Від отриманих опіків двоє померло на місці, ще двох госпіталізували. Один з них пізніше помер в лікарні.

Сама блогер в соцмережах розповіла, що в лікарню потрапив і її чоловік. Сама дівчина не постраждала.

Зазначається, що загиблі померли від нестачі кисню. У басейні сухий лід, який є замороженою вуглекислотою, став газоподібним, люди його вдихнули та втратили свідомість, оскільки вуглекислота швидко збіднює мозок киснем. Зараз ведеться розслідування за статтею 109 Кримінального кодексу РФ («Заподіяння смерті з необережності двом і більше особам»).

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