В Україні людей з підозрою на коронавірус лікують безкоштовно. Фото: Getty images

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Китайський коронавірус ще не зафіксований на території України. Проте є люди, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Такі громадяни, якщо вони знаходяться в медичних установах комунальної та державної власності, отримують безкоштовне лікування. Про це розповіла голова Міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає hromadske.

За словами Скалецької, ліки для лікування коронавіруса не є специфічними та наразі немає проблем з їх постачанням. У лікарнях не спостерігається їх дефіцит.

Глава МОЗ додала, що Всесвітня організація охорони здоров’я щодо грипу та коронавірусів рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Все це повинно робитися за рекомендаціями лікаря. Водночас Скалецька закликала не займатися самолікуванням та звертатися до лікарів, як тільки з’являться ознаки захворювання. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія та проблеми з диханням.

Нагадаємо, випадки інфікування коронавірусом вже офіційно підтверджені в 50 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик зараженням коронавірусом в глобальному масштабі як «дуже високий».