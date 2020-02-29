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У МВФ заявили про істотний прогрес в переговорах з Україною. Фото: DW

У МВФ заявили про істотний прогрес в переговорах з Україною

29 лют 2020, 09:59
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує роботу в Україні. Після тижневого перебування в нашій країні команда МВФ розповіла про прогрес в переговорах.

Команда фахівців МВФ під час візиту до Києва досягла прогресу в процесі переговорів щодо законодавчих ініціатив, які спрямовані на підтримку зростання та забезпечення стабільності. Про це заявили в українському представництві фонду.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, дискусії сторін продовжаться найближчими днями.

Нагадаємо, 20 лютого команда експертів Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Приїхав, зокрема, глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Як повідомлялося, метою місії стало «проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності».

Зараз Україна проводить консультації з МВФ щодо нової кредитної програми, в рамках якої наша держава може отримати кредит на суму 5,5 млрд дол. США. Проте до цього Україна спочатку повинна виконати ряд попередніх вимог, зокрема — прийняти закон, який заборонить повертати банки колишнім власникам після націоналізації.


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