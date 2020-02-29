В МВФ заявили о существенном прогрессе в переговорах с Украиной. Фото: DW

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Ракурс

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает работу в Украине. После недельного пребывания в нашей стране команда МВФ рассказала о прогрессе в переговорах.

Команда специалистов МВФ в ходе визита в Киев достигла прогресса в процессе переговоров относительно законодательных инициатив, которые направлены на поддержание роста и обеспечение стабильности. Об этом заявили в украинском представительстве фонда.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, дискуссии сторон продолжатся в ближайшие дни.

Напомним, 20 февраля команда экспертов Международного валютного фонда начала работу в Киеве. Приехал, в частности, глава миссии МВФ в Украину Рон ван Роден.

Как сообщалось, целью миссии стало «проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности».

Сейчас Украина проводит консультации с МВФ о новой кредитной программе, в рамках которой наше государство может получить кредит на сумму 5,5 млрд долл. США. Однако перед этим Украина сначала должна выполнить ряд предварительных требований, в частности — принять закон, который запретит возвращать банки бывшим владельцам после национализации.