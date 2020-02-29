Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134454-kitayskiy-koronavirus-pogiblo-pochti-3-tys-chelovek-inficirovany-85-tysyach.html

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 2 тыс. 924 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 727 человек. Общее количество зараженных — более 85 тыс.

В то же время почти 40 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще 34 смертельных случая — в Иране, 21 — в Италии, 17 — в Южной Корее, пять — в Японии, два — во Франции, по одному — на Филиппинах и Тайване.

За пределами Китая зафиксировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше из них — в Южной Корее. В субботу, 29 февраля, в Южной Корее зафиксировали 17 смерть в стране от коронавируса. Количество заболевших коронавирусом в стране возросло до 2931 человек, из них 594 новых случая.

Помимо Китая и Южной Кореи, больше всего зараженных — в Италии (889), Иране (388), Японии (234), Сингапуре (96), Гонконге (94), Соединенных Штатах (64).

Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Монако. Также новые заболевшие есть в США и Канаде. В Америке коронавирусом заразились жители штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

В Онтарио (Канада) заразился мужчина, который недавно приехал с Египта.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Там временем генконсульство Украины в Милане со 2 марта возобновит прием граждан по предварительной записи, который был остановлен из-за коронавируса. Об этом сообщает консульство в Facebook. При посещении консульства украинцев просят следовать рекомендациям, выданным итальянскими санитарными службами, по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, случаи инфицирования коронавирусом уже официально подтверждены в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск заражением коронавирусом в глобальном масштабе как «очень высокий».