Новый обмен пленными может состояться до апреля. Фото: «Слово і діло»

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Вадим Пристайко, глава Министерства иностранных дел Украины, заявил, что очередной этап взаимного освобождения пленных может состояться до встречи в нормандском формате, которая запланирована на апрель.

По словам главы МИД, если не будет никаких изменений и встречу не перенесут, то освобождение пленных тоже может состояться. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Интер».

По словам министра, сейчас в планах — освободить несколько сотен человек.

Если бы произошел обмен до пары сотен людей, как мы сейчас планируем, мы бы тогда приблизились очень близко к принципу «всех на всех», то есть мы бы тогда забрали всех и возвратили всех украинцев домой, — добавил он.

По мнению Пристайко, необходимо исходить из принципа, что отсутствие прогресса по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, как раз и является основанием для следующей встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Как сообщалось, стороны планируют провести еще одну встречу глав Украины, Франции, Германии и России. Она предварительно запланирована на апрель 2020 года.

В рамках следующего нормандского саммита Украина планирует обсудить освобождение граждан, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в РФ. Также украинская делегация поднимет вопрос прекращения огня на Донбассе и передачи под контроль Украины границы в ОРДЛО.