Пристайко не исключает своей отставки. Фото: УНИАН

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Ракурс

Вадим Пристайко, глава Министерства иностранных дел Украины, заявил, что готов к своей отставке, потому что понимает, что времена меняются и министры тоже.

По словам главы МИД, отбором на должность руководителя ведомства должен заниматься глава Офиса президента Андрей Ермак, потому что это его работа. Окончательное решение за президентом. Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».

Это же и касается подбора кандидата на его пост. Он уверен, что в Офисе президента могут подбирать ему замену.

Всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу, если не конкретный человек, — отметил Пристайко.

Глава МИД также прокомментировал слухи о конфликте с Ермаком. По его слова, у них просто разные взгляды на дипломатию. У Ермака — это нетрадиционный подход, который также может быть эффективным.

Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что Кабинет министров Украины может поменять свой состав. Соответствующие решения планируют принять на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. При этом Арахамия заявил, что бизнесмен Сергей Тигипко не будет назначен на должность премьер-министра Украины.

Как писал «Ракурс», о созыве внеочередного пленарного заседания ранее сообщили на сайте Верховной Рады. Позже в Офисе президента добавили, что на заседании обсудят ряд законопроектов, которые, в частности, касаются и Кабинета министров Украины.