Пристайко не виключає своєї відставки. Фото: УНІАН

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Ракурс

Вадим Пристайко, глава Міністерства закордонних справ України, заявив, що готовий до своєї відставки, тому що розуміє, що часи змінюються і міністри теж.

За словами глави МЗС, відбором на посаду керівника відомства повинен займатися глава Офісу президента Андрій Єрмак, тому що це його робота. Остаточне рішення за президентом. Про це він розповів в ефірі «Україна 24».

Це ж і стосується підбору кандидата на його посаду. Він упевнений, що в Офісі президента можуть підбирати йому заміну.

Завжди має бути зрозуміло, хто може взятися за роботу, якщо не конкретна людина, — зазначив Пристайко.

Глава МЗС також прокоментував чутки про конфлікт з Єрмаком. За його слова, у них просто різні погляди на дипломатію. У Єрмака — це нетрадиційний підхід, який також може бути ефективним.

Нагадаємо, раніше глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що Кабінет міністрів України може змінити свій склад. Відповідні рішення планують ухвалити на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня. Водночас Арахамія заявив, що бізнесмен Сергій Тігіпко не буде призначений на посаду прем'єр-міністра України.

Як писав «Ракурс», про скликання позачергового пленарного засідання раніше повідомили на сайті Верховної Ради. Пізніше в Офісі президента додали, що на засіданні обговорять низку законопроектів, які, зокрема, стосуються і Кабінету міністрів України.