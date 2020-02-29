Новий обмін полоненими може відбутися до квітня. Фото: «Слово і діло»

https://racurs.ua/ua/n134453-novyy-obmin-polonenymy-moje-vidbutysya-do-kvitnya-prystayko-rozpoviv-podrobyci.html

Ракурс

Вадим Пристайко, глава Міністерства закордонних справ України, заявив, що черговий етап взаємного звільнення полонених може відбутися до зустрічі в нормандському форматі, яка запланована на квітень.

За словами глави МЗС, якщо не буде ніяких змін і зустріч не перенесуть, то звільнення полонених теж може відбутися. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Інтер».

За словами міністра, зараз в планах — звільнити декілька сотень людей.

Якби відбувся обмін до пари сотень людей, як ми зараз плануємо, ми б тоді наблизилися дуже близько до принципу «всіх на всіх», тобто ми б тоді забрали всіх і повернули всіх українців додому, — додав він.

На думку Пристайка, необхідно виходити з принципу, що відсутність прогресу щодо виконання домовленостей, досягнутих в Парижі, якраз і є підставою для наступної зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Як повідомлялося, сторони планують провести ще одну зустріч глав України, Франції, Німеччини та Росії. Вона попередньо запланована на квітень 2020 року.

В рамках наступного нормандського саміту Україна планує обговорити звільнення громадян, які перебувають на окупованих територіях Криму та Донбасу, а також в РФ. Також українська делегація підніме питання припинення вогню на Донбасі та передачі під контроль України кордону в ОРДЛО.