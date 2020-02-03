Зеленський: Новий обмін відбуватиметься окремо з ДНР-ЛНР та із Росієюhttps://racurs.ua/ua/n133111-zelenskyy-novyy-obmin-vidbuvatymetsya-okremo-z-dnr-lnr-ta-iz-rosiieu.htmlРакурс
Списки на обмін із Росією та фейковими ДНР-ЛНР Київ наразі узгоджує зі сторонами процесу. У них чимало кримських татар, які потерпають від тиску та переслідувань окупаційної влади Кремля.
Переговори ще продовжуються, повідомив 3 лютого президент Володимир Зеленський на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
За словами Зеленського, розмови про обмін тривають на двох майданчиках — під час засідань тристоронньої контактної групи у Мінську, а також проводяться прямі переговори із Москвою.
Щодо першого майданчика, то обговорюють обмін українців, загратованих на окупованих територіях Донбасу.
З Росією теж почалася робота, сподіваюся, що найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки, більшість там кримським татар, — повідомив Зеленський на брифінгу.
Він також подякував турецькому президенту за допомогу у вирішенні цього питання. Ердоган наголосив, що Туреччина не визнає анексії Криму, підтримує територіальну цілісність і незалежність України.
Зеленський зазначив, що українська сторона вже передала список з полоненими на тимчасово окуповані території.
Україна розраховує на допомогу Туреччині в процесі звільнення політичних в’язнів — громадян України, в тому числі, кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що ведуться переговори щодо звільнення всіх полонених українських громадян, у тому числі і кримських татар, які знаходяться у полоні в Російської Федерації й на окупованому Донбасі.