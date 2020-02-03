Зеленський про новий обмін: переговори проводяться окремо з ДНР-ЛНР та із Росією, фото — ООС

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Списки на обмін із Росією та фейковими ДНР-ЛНР Київ наразі узгоджує зі сторонами процесу. У них чимало кримських татар, які потерпають від тиску та переслідувань окупаційної влади Кремля.

Переговори ще продовжуються, повідомив 3 лютого президент Володимир Зеленський на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

За словами Зеленського, розмови про обмін тривають на двох майданчиках — під час засідань тристоронньої контактної групи у Мінську, а також проводяться прямі переговори із Москвою.

Щодо першого майданчика, то обговорюють обмін українців, загратованих на окупованих територіях Донбасу.

З Росією теж почалася робота, сподіваюся, що найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки, більшість там кримським татар, — повідомив Зеленський на брифінгу.

Він також подякував турецькому президенту за допомогу у вирішенні цього питання. Ердоган наголосив, що Туреччина не визнає анексії Криму, підтримує територіальну цілісність і незалежність України.

Зеленський зазначив, що українська сторона вже передала список з полоненими на тимчасово окуповані території.

Україна розраховує на допомогу Туреччині в процесі звільнення політичних в’язнів — громадян України, в тому числі, кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що ведуться переговори щодо звільнення всіх полонених українських громадян, у тому числі і кримських татар, які знаходяться у полоні в Російської Федерації й на окупованому Донбасі.