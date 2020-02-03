Коронавірус 2019-nCoV: Україна навчає медиків і госпіталізує туристів із симптомами ГРВІ

Коронавірус. Фото: dvnovosti.ru

https://racurs.ua/ua/n133110-koronavirus-2019-ncov-ukrayina-navchaie-medykiv-i-gospitalizuie-turystiv-iz-symptomamy-grvi.html

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Коронавірус із Китаю шириться світом, однак в Україні наразі лабораторно не підтверджено жодного випадку зараження. Міністерство охорони здоров’я закликає не втрачати пильності, вживати заходів безпеки для унеможливлення зараження, а в разі виявлення в себе симптомів грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій негайно звертатися до лікаря.

Саме так вчинили двоє пасажирів авіарейсу з Китаю, які 1 лютого прибули до київського аеропорту «Бориспіль». Через симптоми застуди, які також притаманні коронавірусу 2019-nCoV, вони звернулися по меддопомогу. Після огляду їх було госпіталізовано до інфекційного відділення столичної лікарні з попереднім діагнозом ГРВІ, повідомили у прес-службі МОЗ.

Міністерство сформувало, а уряд затвердив план дій щодо запобігання занесенню в Україну та поширенню коронавірусу 2019-nCoV, який передбачає проведення спеціальних навчань для медиків. Лікарні повинні визначити свої потреби у препаратах і обладнанні та знати, як діяти у випадку виявлення захворювання. Наразі ж сформовано перелік госпітальних баз і бригад меддопомоги, які займатимуться лікуванням осіб із підозрою на зараження коронавірусом у цілодобовому режимі.

Також представники влади рекомендують відмовитися від поїздок до китайської провінції Хубей та міста Ухань, де лютує епідемія коронавірусу, а за можливості — взагалі утриматися від подорожей до Китаю.

Студентам із КНР в Україні продовжено канікули, а стосовно евакуйованих із Китаю українців, можливо, буде застосовано карантинізацію. За словами очільника директорату громадського здоров’я МОЗ Андрія Скіпальського, точної дати запровадження заходів карантину ще не визначено, але обговорення триває.

У МОЗ додали, що станом на сьогодні, в 23 країнах світу було зареєстровано 17 тис. 389 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 362 завершилися летально. Зокрема, недуг дістався до США, Філіппін, Росії, Фінляндії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Швеції.