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Ракурс
Коронавирус. Фото: dvnovosti.ru

Коронавирус 2019-nCoV: Украина учит медиков и госпитализирует туристов с симптомами ОРВИ

3 фев 2020, 19:06
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Коронавирус из Китая идет по миру, однако в Украине пока лабораторно не подтверждено ни одного случая заражения. Министерство здравоохранения призывает не терять бдительности, соблюдать меры безопасности для предотвращения заражения, а в случае обнаружения у себя симптомов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций немедленно обращаться к врачу.

Именно так поступили двое пассажиров авиарейса из Китая, которые 1 февраля прибыли в киевский аэропорт «Борисполь». Из-за симптомов простуды, которые также присущи коронавирусу 2019-nCoV, они обратились за медпомощью. После осмотра они были госпитализированы в инфекционное отделение столичной больницы с предварительным диагнозом ОРВИ, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Рекомендации для профилактики коронавируса. Фото: МинздравМинистерство сформировало, а правительство утвердило план действий по предотвращению занесения в Украину и распространению коронавируса 2019-nCoV, который предусматривает проведение специальных учений для медиков. Больницы должны определить свои потребности в препаратах и ​​оборудовании, а также знать, как действовать в случае выявления заболевания. Пока же сформирован перечень госпитальных баз и бригад медпомощи, которые будут заниматься лечением лиц с подозрением на заражение коронавирусом круглосуточно.

Также представители власти рекомендуют отказаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй и город Ухань, где свирепствует эпидемия коронавируса, а по возможности — вообще воздержаться от поездок в Китай.

Студентам из КНР в Украине продлены каникулы, а в отношении эвакуированных из Китая украинцев, возможно, будет применен карантин. По словам главы Директората общественного здоровья Андрея Скипальского, точная дата введения карантина еще не определена, но обсуждение продолжается.

В Минздраве добавили, что на сегодняшний день, в 23 странах мира было зарегистрировано 17 тыс. 389 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 362 завершились летальным исходом. В частности, вирус добрался до США, Филиппин, России, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Швеции.

Источник: Ракурс


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