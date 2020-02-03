Зеленский о новом обмене: переговоры проводятся отдельно с ДНР-ЛНР и с Россией, фото — ООС

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Списки на обмен с Россией и фейковыми ДНР-ЛНР Киев пока согласовывает со сторонами процесса. В них немало крымских татар, которые страдают от давления и преследований оккупационной власти Кремля.

Переговоры еще продолжаются, сообщил 3 февраля президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам Зеленского, разговоры об обмене продолжаются на двух площадках — во время заседаний трехсторонней контактной группы в Минске, а также проводятся прямые переговоры с Москвой.

Относительно первой площадки, то обсуждают обмен украинцев, задержанных или осужденных на оккупированных территориях Донбасса.

С Россией тоже началась работа, надеюсь, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки, большинство там крымских татар, — сообщил Зеленский на брифинге.

Он также поблагодарил турецкого президента за помощь в решении этого вопроса. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает аннексии Крыма, поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже передала список с пленными на временно оккупированные территории.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации, — сказал Зеленский.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры об освобождении всех пленных украинских граждан, в том числе и крымских татар, которые находятся в плену в Российской Федерации и на оккупированном Донбассе.