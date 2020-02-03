Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский о новом обмене: переговоры проводятся отдельно с ДНР-ЛНР и с Россией, фото — ООС

Зеленский: Новый обмен будет проходить отдельно с ДНР-ЛНР и с Россией

3 фев 2020, 19:25
999

Списки на обмен с Россией и фейковыми ДНР-ЛНР Киев пока согласовывает со сторонами процесса. В них немало крымских татар, которые страдают от давления и преследований оккупационной власти Кремля.

Переговоры еще продолжаются, сообщил 3 февраля президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По словам Зеленского, разговоры об обмене продолжаются на двух площадках — во время заседаний трехсторонней контактной группы в Минске, а также проводятся прямые переговоры с Москвой.

Относительно первой площадки, то обсуждают обмен украинцев, задержанных или осужденных на оккупированных территориях Донбасса.

С Россией тоже началась работа, надеюсь, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки, большинство там крымских татар, — сообщил Зеленский на брифинге.

Он также поблагодарил турецкого президента за помощь в решении этого вопроса. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает аннексии Крыма, поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже передала список с пленными на временно оккупированные территории.

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации, — сказал Зеленский.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры об освобождении всех пленных украинских граждан, в том числе и крымских татар, которые находятся в плену в Российской Федерации и на оккупированном Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Слуги народа» из профильного комитета Рады разгромили правительственный законопроект о дезинформации

Руководство профильного комитета Рады разгромило правительственный законопроект о дезинформации. Шесть нардепов из «Слуги народа» раскритиковали закон, назвав его наступлением на свободу слова. Подписали обращение все руководители комитета

Новости Украины
20:34

Зеленский: Новый обмен будет проходить отдельно с ДНР-ЛНР и с Россией

Президент Зеленский рассказал о новом вероятном обмене пленными с пророссийскими силами. По его словам, переговоры проводятся отдельно. С фейковыми ДНР-ЛНР договариваются рамках ТКГ в Минске, с Россией проводят прямые переговоры

Новости Украины
19:25