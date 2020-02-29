Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134454-kytayskyy-koronavirus-zagynulo-mayje-3-tys-osib-infikovani-85-tysyach.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 2 тис. 924 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 727 осіб. Загальна кількість заражених — понад 85 тис.

Водночас майже 40 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще 34 смертельних випадки — в Ірані, 21 — в Італії, 17 — у Південній Кореї, п’ять — в Японії, два — у Франції, по одному — на Філіппінах і Тайвані.

За межами Китаю зафіксовано понад 5 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Південній Кореї. У суботу, 29 лютого, в Південній Кореї зафіксували 17-у смерть в країні від коронавірусу. Кількість хворих коронавірусом в країні зросла до 2 тис. 931 осіб, з них 594 — нові випадки.

Окрім Китаю та Південної Кореї, найбільше заражених — в Італії (889), Ірані (388), Японії (234), Сінгапурі (96), Гонконгу (94), Сполучених Штатах (64).

Перший випадок інфікування коронавірусом зафіксований в Монако. Також нові хворі є в США і Канаді. В Америці коронавірусів заразилися жителі штатів Каліфорнія, Орегон і Вашингтон.

В Онтаріо (Канада) заразився чоловік, який нещодавно приїхав з Єгипту.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Там часом генконсульство України в Мілані з 2 березня відновить прийом громадян за попереднім записом, який був зупинений через коронавірус. Про це повідомляє консульство в Facebook. При відвідуванні консульства українців просять дотримуватись рекомендацій, виданих італійськими санітарними службами, щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, випадки інфікування коронавірусом вже офіційно підтверджені в 50 країнах. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює ризик зараженням коронавірусом в глобальному масштабі як «дуже високий».