В Украине людей с подозрением на коронавирус лечат бесплатно. Фото: Getty images

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Китайский коронавирус еще не зафиксирован на территории Украины. Однако есть люди, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Такие граждане, если они находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают бесплатное лечение. Об этом рассказала глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает hromadske.

По словам Скалецкой, лекарства для лечения коронавируса не являются специфическими и нет проблем с их поставкой. В больницах не наблюдается их дефицит.

Глава Минздрава добавила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача. При этом Скалецкая призвала не заниматься самолечением и обращаться к врачам, как только появятся признаки заболевания. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием.

Напомним, случаи инфицирования коронавирусом уже официально подтверждены в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения оценивает риск заражением коронавирусом в глобальном масштабе как «очень высокий».