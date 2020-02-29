4 березня можуть голосувати за відставку Гончарука. Фото: 24 канал

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Ракурс

Відставка Олексія Гончарука може статися вже в середу, 4 березня. На ініційованому президентом України Володимиром Зеленським позачерговому засіданні Верховна Рада, ймовірно, голосуватиме за відставку прем'єр-міністра.

Голосів за його відставку вистачить. Про це заявило джерело в Офісі президента, пише «Українська правда».

Водночас наголошується, що може не набратися голосів за призначення нового прем'єр-міністра. Тому в.о. глави Кабміну можуть призначити віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

Джерело в Офісі президента зазначило, що в п’ятницю відбулася зустріч Гончарука з президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем'єру за незадовільну роботу Кабміну. Зауваження стосувалися падіння економіки та промислового виробництва, медичної реформи, ситуації з коронавірусом і платіжок за комунальні послуги.

Гончарук визнав, що є недоробки та зазначив, що не має претензій тільки до трьох міністрів, зокрема, міністра юстиції Дениса Малюська. Водночас прем'єр наразі не написав заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що Кабінет міністрів України може змінити свій склад. Відповідні рішення планують ухвалити на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня. Водночас Арахамія заявив, що бізнесмен Сергій Тігіпко не буде призначений на посаду прем'єр-міністра України.

Як писав «Ракурс», про скликання позачергового пленарного засідання раніше повідомили на сайті Верховної Ради. Пізніше в Офісі президента додали, що на засіданні обговорять низку законопроектів, які, зокрема, стосуються й Кабінету міністрів України.