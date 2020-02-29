Коронавірус: перші випадки зараження зафіксовані в Еквадорі і Катарі

Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n134468-koronavirus-pershi-vypadky-zarajennya-zafiksovani-v-ekvadori-i-katari.html

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Коронавірус не знає кордонів, повідомлення про перші випадки зараження SARS-CoV-2 щодня надходять з нових країн. Про перший випадок зараження коронавірусом повідомило Міністерство охорони здоров’я Еквадору. Коронавірус виявлений у 70-річного туриста, який зараз знаходиться в реанімації. Медики оцінюють стан пацієнта, як критичний.

У Катарі також зафіксований перший випадок зараження коронавірусом, повідомляє Qatar News Agency в Twitter.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що смертельним коронавірусом інфікований 36-річний громадянин Катару, який нещодавно повернувся з Ірану.

Він був евакуйований урядовим чартерним літаком і з іншими пасажирами поміщений на карантин. Чоловіка госпіталізували в інфекційний центр і розмістили в ізольованій палаті. Пацієнт перебуває в стабільному стані.

Відомство перевіряє всіх осіб, які контактували з зараженим, і застосовує карантинні заходи. Наразі поки що немає доказів поширення вірусу в Катарі.

У Великій Британії кількість хворих новим типом коронавірусу COVID-19 зросла до 23 осіб, пише BNO Newsroom в Twitter. Повідомляється, що результати ще трьох пацієнтів дали позитивний результат на коронавірус.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).