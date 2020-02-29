Вибух у космосі. Фото: ekovolga.com

https://racurs.ua/ua/n134467-u-kosmosi-zafiksovanyy-vybuh-kolosalnoyi-syly-foto.html

Ракурс

У глибокому космосі вчені зафіксували найпотужніший викид енергії у Всесвіті з моменту Великого вибуху. Рекордно потужний спалах, який був породжений надмасивною чорною дірою, стався в далекому скупченні галактик у сузір’ї Змієносця в 390 млн світлових років від Землі.

Ще в 2016 році вчені за допомогою рентгенівського телескопа Chandra помітили на краю центральної частини скупчення галактик у сузір’ї Змієносця плазму вигнутої форми, повідомляє EurekAlert.

Вчені відразу не повірили, що зафіксували вибух, так як порожнина в структурі кластера була величезною. За скромними оцінками, в неї поміститься 15 таких галактик, як Чумацький Шлях.

За допомогою радіотелескопів було встановлено, що це вибухнула надмасивна чорна діра в центрі однієї з галактик. За оцінками вчених, тривалість вибуху становить 240 млн років.

За словами вчених, в самому центрі скупчення галактик у сузір’ї Змієносця знаходиться велика галактика, яка містить надмасивну чорну діру. Ця діра, як вважають астрономи, і була джерелом масштабного вибуху.