Шахраї крадуть гроші з банківських рахунків за допомогою SIM-карток жертв

Шахрай. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n134466-shahrayi-kradut-groshi-z-bankivskyh-rahunkiv-za-dopomogou-sim-kartok-jertv.html

Ракурс

Шахраї намагаються крокувати в ногу з часом і придумують нові схеми обману довірливих українців. На Тернопільщині виявлена шахрайська схема крадіжки грошей з банківської картки за допомогою SIM-картки.

У поліцію звернулася мешканка Тернополя, яка виявила велику недостачу на своїй кредитній картці, повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

Жінка стверджує, що їй зателефонував чоловік, який назвався представником оператора зв’язку. Чоловік повідомив, що на лінії ведуться технічні роботи і можливі збої зв’язку. «Представник оператора» попросив жінку назвати три останніх номери, на які вона дзвонила і з яких їй надходили дзвінки. Чоловік пояснив, що дана інформація необхідна для того, щоб SIM-картка не була заблокована під час проведення робіт.

Через деякий час SIM-картка жінки перестала працювати, але вона подумала, що це пов’язано з проведенням робіт на лінії. Через деякий час жінка звернулася до найближчого сервісного центру оператора зв’язку і дізналася, що її SIM-картка заблокована, а «власник» отримав дублікат.

За допомогою дубліката SIM-картки шахрай зняв із банківської картки жінки близько 13 тис. грн. Гроші були зняті за допомогою банківського мобільного додатку.

Правоохоронці розшукують шахрая, а також рекомендують громадянам нікому не повідомляти інформацію, яка може бути використана для доступу до їхніх банківських рахунків. У поліції уточнюють, що ні банк, ні оператор мобільного зв’язку не несуть відповідальності за подібні випадки крадіжки грошей із банківських рахунків, а також не зобов’язані компенсувати збитки.

Оператори мобільного зв’язку рекомендують прив’язувати SIM-картки до паспортних даних для забезпечення більшої безпеки.