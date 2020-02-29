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Ракурс
ПриватБанк. Фото: Politeka

«ПриватБанк» у ніч на 1 березня відключить всі банкомати і термінали

29 лют 2020, 16:32
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«ПриватБанк» сьогодні вночі відключить всі свої банкомати і термінали. Клієнти також не зможуть скористатися онлайн-сервісом «Приват24».

Незручності пов’язані з оновленням процесингу, яке буде відбуватися з 1.00 до 7.00, повідомляє прес-служба банку в Twitter.

Скріншот поста прес-служби «ПриватБанку» в TwitterУ банку порекомендували своїм клієнтам запастися готівкою, якщо вони планують у зазначений проміжок часу здійснювати покупки або відпочивати в розважальних закладах.

У «Приватбанку» стверджують, що 1 березня з 7.00 всі системи будуть працювати у штатному режимі.

Процесинг — це діяльність з обробки інформації, яка використовується для здійснення платіжних операцій. Банківський процесинг пов’язаний з обслуговуванням операцій за картками міжнародних і локальних платіжних систем і передбачає емісію та еквайринг банківських карток.

Джерело: Ракурс


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