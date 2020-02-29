«ПриватБанк» в ночь на 1 марта отключит все банкоматы и терминалы

ПриватБанк. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n134465-privatbank-v-noch-na-1-marta-otkluchit-vse-bankomaty-i-terminaly.html

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«ПриватБанк» сегодня ночью отключит все свои банкоматы и терминалы. Клиенты также не смогут воспользоваться онлайн-сервисом «Приват24».

Данные неудобства связаны с обновлением процессинга, которое будет проходить с 1.00 до 7.00, сообщает пресс-служба банка в Twitter.

В банке порекомендовали своим клиентам запастись наличными денежными средствами, если они планируют в указанный промежуток времени осуществлять покупки или отдыхать в увеселительных заведениях.

В «ПриватБанке» утверждают, что 1 марта с 7.00 все системы будут работать в штатном режиме.

Процессинг — это деятельность по обработке информации, используемой при совершении платёжных операций. Банковский процессинг связан с обслуживанием операций по картам международных и локальных платежных систем и предусматривает эмиссию и эквайринг банковских карт.