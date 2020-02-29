Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПриватБанк. Фото: Politeka

«ПриватБанк» в ночь на 1 марта отключит все банкоматы и терминалы

29 фев 2020, 16:32
999

«ПриватБанк» сегодня ночью отключит все свои банкоматы и терминалы. Клиенты также не смогут воспользоваться онлайн-сервисом «Приват24».

Данные неудобства связаны с обновлением процессинга, которое будет проходить с 1.00 до 7.00, сообщает пресс-служба банка в Twitter.

Скриншот поста пресс-службы «ПриватБанка» в Twitter

В банке порекомендовали своим клиентам запастись наличными денежными средствами, если они планируют в указанный промежуток времени осуществлять покупки или отдыхать в увеселительных заведениях.

В «ПриватБанке» утверждают, что 1 марта с 7.00 все системы будут работать в штатном режиме.

Процессинг — это деятельность по обработке информации, используемой при совершении платёжных операций. Банковский процессинг связан с обслуживанием операций по картам международных и локальных платежных систем и предусматривает эмиссию и эквайринг банковских карт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше