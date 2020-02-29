Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Корреспондент

Эрдоган сказал Путину уйти с дороги Турции в Сирии

29 фев 2020, 15:55
999

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой беседы была недавняя атака на турецкие войска в Идлибе, в результате которой погибли 33 турецких военнослужащих.

Эрдоган сказал Путину отойти в сторону в Сирии и позволить турецкой армии «сделать то, что необходимо» с режимом Башара Асада. Об этом лидер Турции заявил во время своего выступления в Стамбуле, пишет Reuters.

Также Эрдоган сказал, что турецкие войска пришли в Сирию по просьбе жителей, а не по приглашению Асада, поэтому в ближайшее время военнослужащие Турции не собираются покидать Идлиб.

Эрдоган добавил, что турецкие войска останутся в Сирии до полного решения вопроса или покинут страну, если сирийский народ захочет этого.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше