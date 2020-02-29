Эрдоган сказал Путину уйти с дороги Турции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134464-erdogan-skazal-putinu-uyti-s-dorogi-turcii-v-sirii.html

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой беседы была недавняя атака на турецкие войска в Идлибе, в результате которой погибли 33 турецких военнослужащих.

Эрдоган сказал Путину отойти в сторону в Сирии и позволить турецкой армии «сделать то, что необходимо» с режимом Башара Асада. Об этом лидер Турции заявил во время своего выступления в Стамбуле, пишет Reuters.

Также Эрдоган сказал, что турецкие войска пришли в Сирию по просьбе жителей, а не по приглашению Асада, поэтому в ближайшее время военнослужащие Турции не собираются покидать Идлиб.

Эрдоган добавил, что турецкие войска останутся в Сирии до полного решения вопроса или покинут страну, если сирийский народ захочет этого.