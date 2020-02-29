Коронавирус. Фото: Gloss.ua

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Коронавирус в Италии настораживает украинских медиков, ведь в этой стране находится очень много наших граждан. В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы доставлен мужчина, который с 21 февраля путешествовал по Италии. Украинец возвратился в Черновцы 26 февраля, а спустя два дня пожаловался на высокую температуру и першение в горле.

Медики решили госпитализировать мужчину в машине экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Черновецкой облгосадминистрации.

В настоящее время пациент находится под пристальным наблюдением врачей, начато вирусологическое обследование.

Черновецкая ОГА рекомендует гражданам при первых признаках вирусной инфекции безотлагательно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь.

Также в администрации напомнили о главных правилах, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).