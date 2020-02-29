Коронавірус. Фото: Gloss.ua

https://racurs.ua/ua/n134463-koronavirus-u-chernivcyah-gospitalizuvaly-sche-odnogo-cholovika-yakyy-neschodavno-povernuvsya.html

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Коронавірус в Італії насторожує українських медиків, адже у цій країні знаходиться дуже багато наших громадян. У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні доставлено чоловіка, який з 21 лютого подорожував по Італії. Українець повернувся до Чернівців 26 лютого, а через два дні поскаржився на високу температуру і першіння у горлі.

Медики вирішили госпіталізувати чоловіка в машині екстреної медичної допомоги, повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Наразі пацієнт знаходиться під пильним наглядом лікарів, розпочато вірусологічне обстеження.

Чернівецька ОДА рекомендує громадянам за перших ознак вірусної інфекції невідкладно звертатися до лікаря або викликати швидку допомогу.

Також в адміністрації нагадали про головні правила, які дозволять знизити ризик зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).