Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134462-kytayskyy-koronavirus-v-ukrayini-nemaie-pidtverdjenyh-vypadkiv-infikuvannya-moz.html

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Китайським коронавірусом заразилися вже 85 тис. осіб в усьому світі, проте в Україні станом на 29 лютого немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19.

Водночас 28 лютого було госпіталізовано двох українців, які повернулися з Італії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

28 лютого до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшли два повідомлення про підозру на COVID-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії і мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу, відібраного у хворих осіб, проведені в вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були направлені до вірусологічної-референс лабораторії.

Також зазначається, що станом на 29 лютого 2020 року в світі зареєстровано 85 тис. 187 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 924 — летальні. Одужали вже 39 тис. 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 тис. 123 випадки захворювання COVID-19 в 27 країнах: Італія — ​​888, Німеччина — 57, Франція — 57, Іспанія — 32, Великобританія — 19, Хорватія — п’ять, Австрія — п’ять, Росія — два, Фінляндія — два, Швеція — 11, Ізраїль — п’ять, Швейцарія — 10, Греція — чотири, Грузія — три, Норвегія — шість, Румунія — три, Нідерланди — два, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Азербайджан, Ісландія, Литва, Сан- Марино, Туркменістан, Білорусь — по одному випадку.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, китайський коронавірус став причиною скасування фестивалю цвітіння та милування сакурою в японських містах Токіо і Осака.